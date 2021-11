Jessie J conta que sofreu aborto: 'Sensação mais solitária do mundo'

A cantora Jessie J, 33, que decidiu ter um filho sozinha, revelou nesta quarta (24) que sofreu um aborto espontâneo. Emocionada, ela fez uma publicação no Instagram dizendo que fez seu terceiro exame e disseram que "não havia mais batimento cardíaco".



Jessie J contou que na terça (23) de manhã estava rindo com um amigo dizendo como iria fazer um show em Los Angeles nesta quarta sem contar para todo público que estava grávida.

"Na tarde de ontem, eu estava com medo de pensar em passar pelo show sem quebrar. Depois de fazer minha terceira varredura e ouvir que não havia mais batimento cardíaco", escreveu a cantora ao lado de uma foto segurando um teste de gravidez.



Ela disse que não tem mais controle das emoções e que pode se arrepender da publicação. "O que eu sei é que quero cantar esta noite. Não porque estou evitando a dor ou o processo, mas porque sei que cantar esta noite vai me ajudar."



A artista afirma que fez dois shows em dois anos e precisa se apresentar nesta quarta. Jessie diz que algumas pessoas podem dizer que ela deveria simplesmente cancelar, mas tem clareza que deseja fazer isso.

"Comecei a cantar quando era jovem por alegria, para preencher minha alma e terapia de amor-próprio, isso nunca mudou e tenho que processar isso do meu jeito."



A cantora afirmou que quer ser honesta e verdadeira e não esconder o que está sentindo neste momento. "Eu me conheço e sei que falaria sobre isso no palco porque sou assim. Então, em vez de um discurso emocional choroso tentando explicar minha energia. Isso parece mais seguro."



Jessie J falou ainda que decidiu ter o filho sozinha porque é tudo que sempre quis e "a vida é curta". Segundo ela, ficar grávida foi um milagre, uma experiência que nunca vai esquecer e sabe que terá novamente. "Ainda estou em choque, a tristeza é avassaladora. Mas eu sei que sou forte e sei que vou ficar bem."



A cantora terminou a mensagem dizendo que sabe que milhões de mulheres em todo o mundo já sentiram " essa dor e muito pior". Ela afirmou que sente-se conectada com as mulheres que passaram por essa perda.

"É a sensação mais solitária do mundo. Então, vejo você hoje à noite em L.A [Los Angeles]. Posso contar menos piadas, mas meu coração estará presente."