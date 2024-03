Madonna diz ter visto Deus em experiência de quase morte durante internação

A cantora Madonna disse que viveu uma experiência de quase morte após ser internada em estado grave para tratar uma infecção bacteriana, em junho do ano passado.



Durante um show em Los Angeles, a rainha do pop afirmou que foi estranho perder o controle durante a doença. No discurso, que durou cerca de nove minutos, ela diz que acredita ter visto uma entidade divina quando ficou em coma.

"Foi muito assustador. Mas quando acordei, a primeira palavra que disse foi 'Não'. E tenho quase certeza de que Deus estava me dizendo: 'Você quer vir conosco? Quer vir comigo? Você quer ir por aqui? E eu disse: 'Não. Não.'"



A artista precisou ser levada para uma UTI no final de junho de 2023 por causa de uma infecção bacteriana grave.

A diva estava se preparando para começar a "Celebration Tour" em comemoração dos seus 40 anos de carreira e atrasou a série de shows, que começaria no dia 15 de julho do ano passado, em Vancouver, no Canadá.



Informações do site TMZ, que afirma ter conversado com fontes próximas à cantora, dizem que a cantora teve febre e ignorou sintomas por um mês antes da internação.



Segundo as fontes não identificadas, ela teria evitado ir ao médico porque estava ocupada se preparando para a série de shows.