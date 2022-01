Marquezine entra na brincadeira e pede mais beijos de Tadeu a Piovani no BBB 22

Bruna Marquezine, 26, apareceu em seu perfil do Instagram nesta noite de terça-feira (18) para parabenizar e agradecer o apresentador Tadeu Schmidt, 47, por enviar outro beijo à Luana Piovani, 45, no fim do programa do Big Brother Brasil 2022.





O envolvimento de Piovani com o reality show está cada vez mais sendo comentado na internet. Isso porque a ex-esposa do surfista, e agora integrante do elenco do programa, Pedro Scooby, 33, afirmou que não irá acompanhar o BBB.

Continua depois da publicidade



A decisão de Piovani, com quem Scooby tem três filhos, Dom, 9, Liz e Bem, 5, aconteceu após ela viralizar e se tornar meme nas redes ao comentar a participação do ex-marido no reality, antes mesmo dele ser confirmado.



"Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro, do que no Leo. Vou até marcar o Pedro aqui [nas redes]. Ele teria me dito, né? Será que ele vai levar as crianças pro Big Brother? Elas têm aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos", afirmou na ocasião.



Após o anúncio de Pedro Scooby no BBB 22, que acontece na sexta-feira passada (14), Piovani disse que não assistiria o programa. "Eu não vou comentar o BBB porque eu não assisto. Nunca assisti na vida, não é agora que eu vou ver. Vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim... Eu gosto de usar [as redes] para fazer outras coisas, não para ficar comentando Big Brother", disse.



Na estreia do Big Brother Brasil ao vivo, Tadeu Schmidt mandou saudações para Piovani após exibir a apresentação de Scooby ao público. "Um beijo para Luana Piovani, se bem que ela não deve estar assistindo... ou está, não sei".



Não demorou muito para que a atriz aparecesse em seu perfil nas redes sociais falando sobre a citação. "Eu recebi seu beijo, Tadeu [risada]. Minhas amigas me contaram tudo. Eu tô aqui dormindo chapadinha, mas eu recebi. Tô boba com o tanto que estou bombando. Estou aqui devolvendo meu beijo pra você", disse ela.