Morre Hiram Kasten, comediante e ator de 'Seinfeld' e 'Segura a Onda'

Hiram Kasten, comediante famoso por ter feito parte dos elencos de "Seinfeld", "Segura a Onda" e "Um Maluco no Pedaço", morreu neste domingo (16) em Nova York, aos 71 anos.



O ator passou por sete anos de tratamentos para doenças como câncer de próstata e a doença de Crohn, segundo relatou o jornal The Batavian.



Nascido em Nova York, Kasten sempre sonhou em se tornar um ator. Depois de anos circulando na cena teatral da cidade, decidiu investir no stand-up. Foi nessa época que conheceu e ficou amigo de Jerry Seinfeld, com quem viria a trabalhar em uma das séries de comédia mais cultuadas da história.



Na década de 1980, o ator se mudou para Los Angeles e apareceu em atrações como "Everybody Loves Raymond" e "Mad About You", além de "Seinfeld", na qual interpretou Michael.