Morre Mila Moreira, uma das primeiras modelos a virar atriz, aos 75 anos

Presença recorrente na Globo -foram mais de 20 novelas-, a atriz Mila Moreira morreu na madrugada desta segunda (6). A informação foi confirmada pelo hospital CopaStar, na zona sul carioca. Segundo uma pessoa próxima da família, a atriz teve uma gastroenterite em Paraty (RJ) e foi internada na emergência do hospital.



Moreira começou a carreira de modelo aos 14 anos. À época, Moreira venceu o concurso Miss Luzes da Cidade, organizado pelo jornal Última Hora, se fazendo passar por maior de 16 anos. Na década de 1960, foi contratada pela Rhodia, tornando-se uma estrelas dos eventos de moda feitos para promover os fios sintéticos da empresa.



Com uma passagem incidental pela TV quando substituiu um jurado no programa do Chacrinha, a estreia de Moreira nas novelas veio com "Marron Glacê", em 1979. Nela, interpretava uma jovem viúva responsável por atender os fregueses e cuidar do bufê que dava nome à produção.



"Quando virei atriz, todo mundo criticava. Houve muito preconceito dos colegas. Achavam que eu era caso do Cassiano [Gabus Mendes, dramaturgo]", ela contou à Folha de S. Paulo em 2016.

Na TV Globo, participou de obras como "Plumas e Paetês", "Ti Ti Ti" e "O Astro".



"A Lei do Amor", novela de 2016, foi sua última produção para a TV.



Pelo Instagram, a atriz Lilia Cabral homenageou a colega. "Mila, querida, você sabe o quanto eu gosto de você, vou continuar te amando, lembrando de muitos momentos divertidos, lembrando de todos os conselhos e ensinamentos [...] Deixo o meu carinho aos familiares e amigos. Obrigada por tudo!"