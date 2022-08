Morre Olivia Newton-John, estrela de 'Grease', aos 73 anos

Seu par romântico em "Grease", John Travolta usou as redes sociais para lamentar a morte. "Minha querida Olivia, você deixou todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nós te veremos na estrada, onde estaremos juntos novamente. Seu Danny, seu John", escreveu o ator, citando o nome de seu personagem no longa.

"A Olivia foi um símbolo de triunfos e esperança pelos cerca de 30 anos em que compartilhou sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração para uma cura e sua experiência pioneira com medicina vegetal continuam com a Fundação Olivia Newton-John, dedicada à pesquisa na área. No lugar de flores, a família pede que doações sejam feitas em sua memória."





O icônico musical de 1978, uma adaptação dos palcos, marcou época e até hoje é celebrado como um dos grandes clássicos do cinema americano. Nele, Newton-John vivia Sandy, adolescente australiana recém-chegada a um colégio americano, onde reencontra um amor de verão.





A trilha sonora reuniu sucessos como "Summer Nights", "You're the One That I Want" e "Hopelessly Devoted To You", criada especialmente para ela cantar na versão cinematográfica da trama. A química foi tanta que ela e Travolta voltaram a contracenar em "Embalos a Dois", de 1983, que tinha na trilha a canção "Twist of Fate".





Newton-John nasceu em Cambridge, no Reino Unido, em 1948, mas foi criada em em Melbourne, na Austrália. Aos 14 anos, ela deu início à vida como cantora, ao montar um grupo feminino ao lado de amigas.

Ela, então, começou a se apresentar em diversos programas da televisão australiana, até ser descoberta por produtores que a levaram de volta para o Reino Unido, onde gravou seu primeiro single, "Till You Say You'll Be Mine". Mas o sucesso só viria mesmo em 1973, com "Let Me Be There", que alcançou o top 10 das paradas americanas.





No ano seguinte, ela foi escolhida para representar o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção, com a música "Long Live Love". Ela terminou em quarto lugar e, naquele mesmo ano, a banda sueca Abba venceu a competição com "Waterloo".





Daí em diante, Newton-John lançou uma série de sucessos musicais, incluindo os hits "I Honestly Love You", "Have You Never Been Mellow", "Please Mr. Please", "Something Better to Do", "Let It Shine", "Come on Over", "Don't Stop Believin'", "Magic" e a incomparável "Physical", que causou comoção com sua letra sugestiva e um videoclipe sensual em 1981.





Com a carreira no auge, ela foi convidada para estrelar, então, a adaptação cinematográfica de "Grease". A carreira no cinema foi breve, mas incluiu ainda outro marco dos musicais americanos -"Xanadu", de1980, despedida de Gene Kelly das telonas que marcou a década.





Sua música-título, bem como o resto da trilha sonora, também alcançaram as paradas. Apesar de ter sido rechaçado pela crítica à época, "Xanadu" é hoje considerado um filme cult, em parte graças à dupla que a cantora formou com Kelly, mas também por seu retrato retrato fiel da juventude oitentista americana.

Ao todo, Newton-John venceu quatro Grammys e foi indicada a mais oito. Ela deixa, além do marido, a filha Chloe Lattanzi.