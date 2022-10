Numeróloga de Londrina fala sobre 'Luca', nome escolhido por Cláudia Raia para o seu terceiro filho

Na manhã da última segunda-feira (10), a numeróloga de Londrina Sônia Weill fez uma participação especial no programa Mais Você (TV Globo), apresentado por Ana Maria Braga. A profissional fez uma análise do nome "Luca", escolhido por Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello para o primeiro filho do casal.

No programa, a numeróloga explicou a diferença de Luca, com apenas uma letra C, e Lucca, com dois. Segundo ela, essa pequena diferença na grafia pode determinar a personalidade da criança. "É o que eu falei na entrevista, como nome completo, Lucca traz uma personalidade bem mais tranquila e uma vida mais lenta. Luca, por sua vez, traz uma pessoa bastante criativa, comunicativa e empreendedora", diz.

Segundo ela, os seus acertos são fruto de um trabalho complexo, não só com a análise de números, mas também com a utilização de mapas. "E eu não faço a análise simplesmente me remetendo aos números, eu relaciono uma série de elementos do mapa, para ver a dinâmica total da pessoa, então a coisa é bem mais complexa", relata.





Luca é o novo Enzo?



Além de Luca, Cláudia Raia também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, filhos do também ator Edson Celulari. Incomuns na década de 1990, os nomes se tornaram febre no Brasil e foram utilizados por milhares de brasileiros nos anos seguintes. O mesmo pode aconter com Luca? Segundo Sônia Weill, a utilização dos nomes em massa não é um fenômeno explicado pelos números, mas sim pela fama de Raia.



"Eu não analisei os nomes dos outros filhos da Cláudia e não tenho ideia porque fizeram sucesso, isso evidentemente é resultado da fama dela e do Edson Celulari, marido dela na época. Não tem a ver com Numerologia", inicia. Ela, no entanto, prevê que Luca pode, sim, virar tendência. "Provavelmente vamos ter uma onda de crianças registradas com o nome de Luca nos próximos anos, como tivemos com Enzo", completa.

Mas o que são os números?



Após toda a análise, surge uma questão: o que são números na Numerologia? Weill diz que eles não indicam quantidade, mas sim símbolos. "Os números na análise da Numerologia não são números matemáticos, que indicam quantidades, mas são números simbólicos, que traduzem qualidades pessoais – isto é, eles se referem a maneiras de sentir, pensar e agir. Portanto, a Numerologia é, antes de tudo, uma análise de perfil, da maneira que as pessoas funcionam e não atua para fazer 'previsão de fatos', explica.

Sônia Weill já foi colunista do Portal Bonde e tem diversos textos que tratam com profundidade sobre a Numerologia e o Esoterismo.



LEIA MAIS: O que é Numerologia?

LEIA MAIS: Como encontrar os números simbólicos do seu nome? LEIA MAIS: Preparação para o estudo dos perfis

Resultados no Mais Você



Esta não foi a primeira vez que Weill apareceu no matinal da Globo. A escolha pela profissional para falar sobre o filho de Cláudia e Jarbas veio por meio do reconhecimento e pelos acertos em outra oportunidade.



"Eu participei do programa Mais Você pela primeira vez em outubro de 2019, fazendo uma análise das tendências para o programa em 2020. Ainda não tinha surgido a pandemia e eu disse que o programa iria passar por uma grande transformação, teria que ser reestruturado e voltaria num novo formato no segundo semestre de 2020. E aí ele saiu do ar durante um período, não se sabia se ele iria continuar e quando voltou, no segundo semestre, veio mais curto e com mudanças. Em outubro de 2020 a produção resolveu conferir o que eu tinha dito anteriormente e viu novamente o vídeo. Se surpreenderam e me chamaram de novo para participar, colocando essa parte da análise no ar. Foi muito legal!", conta a numeróloga, referindo-se à sua análise sobre o programa de Ana Maria Braga, que chegou a se tornar um quadro do Encontro com Fátima Bernardes, durante a pandemia de Covid-19. Confira no vídeo abaixo.