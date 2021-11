Realizando sonho de conhecer neve, Gil do Vigor aparece em estação de esqui

O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, disse que está realizando o sonho de conhecer a neve. Nesta quinta (25), Gil compartilhou uma série de fotos e vídeos no stories do Instagram em uma estação de esqui em Utah .

"Que sonho conhecer a neve! Tantos sonhos sendo realizados! Que incrível! Às vezes eu paro e me belisco para ver se é comigo mesmo ou se eu estou em outra realidade", escreveu o ex-BBB na legenda da foto.

Nos vídeos nos stories, ele contou mais detalhes da viagem, como uma queda enquanto aprende a esquiar e a alegria de comer comida brasileira nos Estados Unidos.





"Eu estou agora aproveitando depois que passa a turbulência a gente tem que aproveitar um pouquinho, né? Senão a gente morre. Eu estou aqui vigorando", diz Gil do Vigor.





O ex-BBB também aproveitou para convidar os seguidores para assistirem seu quadro sobre finanças, O Brasil Tá Lascado, no programa Mais Você (Globo) e o documentário sobre a sua vida, "Gil na Califórnia", que estreia dia 9 de dezembro na Globoplay.

"Não esqueçam também que vai vir aí o documentário Gil do Vigor, dia 9 de dezembro, fiquem ligados. É um regozijo, amo vocês", diz.





O documentário vai mostrar a trajetória de Gil desde as dificuldades da sua infância no Recife até a mudança para os Estados Unidos, onde ele cursa atualmente o doutorado.





Recentemente, o ex-BBB revelou à revista Forbes ter faturado R$ 15 milhões após sua saída do reality, apenas com contratos publicitários. Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza.