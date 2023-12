Relembre os famosos que nos deixaram em 2023

Em 2023, vários artistas, políticos e outras figuras conhecidas nos deixaram. Relembre personalidades que morreram neste ano.



Jeff Beck, guitarrista britânico, aos 78 anos. O músico, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, morreu em 10 de janeiro, após contrair uma meningite bacteriana.

Publicidade

Publicidade





Lisa Marie Presley, cantora e compositora filha de Elvis Presley, aos 54 anos. Ela morreu na noite do dia 12 de janeiro. A artista foi internada após sofrer uma parada cardíaca em casa.





Glória Maria, jornalista, aos 73 anos. Ela foi vítima de um câncer de pulmão, diagnosticado em 2019, e faleceu em 2 de fevereiro.

Publicidade





Palmirinha Onofre, apresentadora e cozinheira, aos 91 anos. Ela faleceu em 7 de maio, em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos.





Rita Lee, cantora e compositora, aos 75 anos. A Rainha do Rock morreu em 8 de maio, devido a um câncer de pulmão diagnosticado em 2021.

Publicidade





Tina Turner, cantora, aos 83 anos. A artista morreu na Suíça, em sua casa, no dia 24 de maio. Tina Turner morreu de causas naturais após uma "longa doença não especificada", disse o porta-voz da cantora.





Silvio Berlusconi, ex-premiê da Itália, aos 86 anos. Importante nome da vida política italiana nos últimos 30 anos, Berlusconi morreu em 12 de junho, de leucemia.

Publicidade





Paulo Roberto Martins, comentarista esportivo, aos 78 anos. Conhecido como Paulo Morsa, ele morreu em 19 de junho, vítima de problemas cardíacos.





Zé Celso Martinez, diretor, roteirista, ator e dramaturgo, aos 86 anos. O criador do Teatro Oficina e um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira morreu em 6 de julho após ter 53% de seu corpo queimado, em um incêndio em sua residência.

Publicidade





João Donato, pianista, cantor e compositor, aos 88 anos. O músico, que estava internado por conta de uma pneumonia, faleceu em 17 de julho.







Tony Bennett, cantor norte-americano, aos 96 anos. Ídolo do pop e jazz americano faleceu em 21 de julho, em casa, em Nova York, nos Estados Unidos.

Publicidade





Sinéad O'Connor, cantora irlandesa, aos 56 anos. Famosa pelo hit 'Nothing Compares 2 U', a artista foi encontrada morta em julho. Na ocasião, a causa foi dada como incerta pela polícia do Reino Unido.





Walewska, ex-jogadora de vôlei, aos 43 anos. A campeã olímpica e uma das maiores meio de rede do vôlei brasileiro faleceu após cair do 17º andar de um prédio na região do bairro Jardins, em São Paulo, na noite de 21 de setembro.

Publicidade





Michael Gambon, ator, aos 82 anos. Conhecido por interpretar Dumbledore em seis filmes da saga Harry Potter, o ator foi diagnosticado com pneumonia e morreu no hospital em 28 de setembro.





Matthew Perry, ator, aos 54 anos. O ator foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa, em 28 de outubro. Um laudo recente declarou que a morte foi causada por overdose de quetamina.





Elizangela do Amaral, atriz, aos 68 anos. A artista foi hospitalizada após passar mal em casa e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória em 3 de novembro.





Lolita Rodrigues, atriz, apresentadora, locutora e cantora, aos 94 anos. Uma das pioneiras da televisão, a atriz morreu na madrugada do dia 5 de novembro, em decorrência de complicações por uma pneumonia.





LEIA TAMBÉM: