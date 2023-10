'Se não tinha negra não foi culpa nossa', diz Xuxa sobre trio com Angélica e Eliana

Depois de causar furor com sua participação no Criança Esperança ao lado de Angélica e Eliana, Xuxa vai novamente se unir às amigas, de certa forma, em seu novo filme "Uma Fada Veio me Visitar", que estreia nesta semana e marca seu retorno aos cinemas.







Publicidade

Publicidade

Apesar de as duas não aparecerem em cena, Xuxa se veste de Angélica em determinado momento, no que chama de uma homenagem, e outro personagem faz alusão a um dos programas que Eliana apresentou na época em que as três estavam no ar simultaneamente.





Em conversa com este jornal, Xuxa disse que é importante reforçar, sempre que pode, que nunca existiu rixa entre as três. A apresentadora ainda fez alusão à polêmica levantada por Mara Maravilha, de quem não é próxima, que a criticou por não ser convidada para o reencontro no programa de arrecadação da Globo.

Publicidade





"Eu gostaria que essa união existisse com todos os ícones que trabalharam com crianças na nossa época, mas infelizmente nem todo mundo pensa como a gente, então respeitamos e fica assim. É importante que saibam que existe uma grande diferença entre a gente, mas temos muito respeito e carinho umas pelas outras, e isso transborda para as pessoas quando estamos juntas", afirma.





"O lado ruim que querem destacar, de não ter uma negra na parada, é bom para lembrar às pessoas que foram elas que puseram a gente nesse lugar. Se não tinha uma negra naquela época, não foi por culpa nossa. Foi porque as pessoas desejaram aquelas figuras naquela época. Hoje é bacana a gente estar juntas e falar sobre isso, porque os tempos mudaram", diz, semanas depois de Mara insinuar que não faz parte do grupo por racismo.

Publicidade





"Não preciso [fazer parte do grupo], porque respeito a etnia, a diferença social", disse Mara após o Criança Esperança. "Depois de ver essa situação, é óbvio que eu também não gostaria mesmo de fazer [parte]. Você numa escola onde tem um monte de loirinhas é rejeitada, isso não é o racismo?", continuou, dizendo que fez sucesso apesar de não ser loira. "E se fosse preta, entendeu?"





Xuxa, por sua vez, reforça que é importante falar sobre os problemas do passado e, sendo os tempos outros, incentivar a representatividade na televisão.





"Precisamos falar que as mudanças precisam ocorrer, e quando a gente se une é uma maneira de lembrar disso. Eu sou fã de quando a gente se junta e gostaria de fazer muita coisa junto ainda, porque temos muito a oferecer."