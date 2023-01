Seu Jorge consegue registrar seu filho no cartório com nome de Samba

Após ter o registro do nome do filho recusado, enfim o cantor Seu Jorge conseguiu nomear o garoto de Samba. Isso porque a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) resolveu aceitar o nome escolhido. A informação também foi confirmada pela assessoria do músico.





"Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje", explicou a registradora Kátia Possar em nota.

