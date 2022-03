Susana Vieira vê machismo e preconceito com Jade Picon por ser rica

Convidada do Encontro (Globo) na manhã desta sexta-feira (11), a atriz Susana Vieira, 79, deu as suas opiniões a respeito do que tem visto no Big Brother Brasil 22 (Globo). Segundo ela, as mulheres negras da casa sofrem machismo e preconceito.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



"Eu sou a favor da mulherada. Acho que houve claramente no jogo um grupo de homens e outro de mulheres. Acho que há machismo, preconceito velado sobre varias coisas, com a Lina, as meninas negras, preconceito com gay", disse.

Continua depois da publicidade



Segundo a atriz, raramente é possível ver mulheres junto com homens na casa sem ser em romance. "Sempre vemos três homens sentados e uma mulher no meio que eles às vezes convidam. Quero que as mulheres vençam", destacou.



Em determinado momento do papo, Susana foi além e disse que a permanência de Arthur Aguiar na casa após o Paredão contra Jade poderia ter sido "tudo é uma jogada da empresa [Globo] para recontratar o Arthur".



"Não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur. Mentira isso, fiquei revoltada."

Continua depois da publicidade



No fim, Susana ainda deu a sua opinião sobre o que acha da personalidade de Arthur e de Jade. "Ele foi metido, arrogante, não conheço ele. O mundo está de cabeça para baixo. Agora por que acharam a Jade arrogante? Por ser rica? Ser rica é pecado? Houve preconceito com ela por ser uma patricinha de 20 anos", concluiu.