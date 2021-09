Tiago Leifert vai deixar a Globo após término do 'The Voice Brasil'

Tiago Leifert, 41, deixará a Globo após o término do The Voice Brasil, anunciou a emissora nesta quinta-feira (9). Segundo comunicado, a decisão de se desligar do canal após 15 anos foi do apresentador. "A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal, afirmou o jornalista.

"A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente", completou ele.

Leifert começou na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo, em 2004, e passou pelo SporTV antes de chegar ao Globo Esporte, onde foi repórter e depois editor-chefe. Em 2012, no entanto, deixou o jornalismo e passou a se dedicar a programas de entretenimento da emissora, como The Voice, The Voice Kids, É de Casa, Zero 1 e Big Brother Brasil.





Mais recentemente, Leifert teve a oportunidade de substituir Fausto Silva a frente do Domingão do Faustão. Inicialmente, uma participação especial devido a um problema de saúde do titular, ele acabou ficando para encerrar o Super Dança dos Famosos com a dispensa definitiva de Faustão e antes de Luciano Huck assumir o horário, com o Domingão com Huck.

"O apresentador amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias", afirmou a Globo em comunicado. Leifert terá ainda como última missão apresentar a décima temporada de The Voice Brasil, previsto para acabar em 23 de dezembro.





A emissora afirmou que os novos apresentadores do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil ainda serão definidos.





Veja o post do apresentador no Instagram:

