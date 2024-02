Vanessa Lopes deve retomar gradualmente as atividades sociais, diz boletim médico

"Gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro apresentado", pedem os médicos de Vanessa.

O comunicado reforça que a tiktoker segue em acompanhamento e pede a compreensão do público: "Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia".

ENTENDA







Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 no último dia 19, após colegas de confinamento e o público do programa perceberem um comportamento errático dentro do programa. Alguns dias depois, o pai dela, Alisson Ramalho, usou as redes sociais para falar sobre o estado da filha.



Ele agradeceu o carinho e o acolhimento dos fãs, afirmou que Vanessa foi para casa assim que deixou o BBB e que ela se encontrava com a família, tendo "atenção e cuidado" por parte de "todos os profissionais" necessários.



Ramalho ainda tranquilizou os fãs dizendo que não há atritos entre a ex-BBB e sua família e que todos estão unidos em apoio à jovem. "Em breve ela estará aqui conosco distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia", disse.