VMA 2021: veja os looks das celebridades e a participação de Anitta

Teve Megan Fox com um vestido bem transparente, Avril Lavigne em um um terno xadrez rosa com recortes, e Camila Cabello em um longo rosa e vermelho com saia volumosa.

Lil Nas X e Olivia Rodrigo foram os grandes vencedores do VMA 2021. Mas o evento, que aconteceu na noite deste domingo (12) em Nova York, chamou a atenção também pelos looks das celebridades.

Para o Brasil, outro destaque foi a participação de Anitta no evento. A cantora usou um vestido preto com detalhes em branco com um recorte que deixava a barriga à mostra. O modelo foi assinado pela designer sul coreana Miss Sohee.





Anitta também se apresentou no intervalo do VMA, em uma ação patrocinada pela rede de fast food Burger King. A performance da cantora cantando "Girl From Rio" já tinha sido gravada e só foi exibida na transmissão para os Estados Unidos, o que decepcionou alguns fãs brasileiros.​





"Eu procurando a performance da Anitta na internet porque não passou no Brasil", escreveu um internauta no Twitter.