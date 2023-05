Vovó Palmirinha morre aos 91 anos

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, morreu no fim da manhã deste domingo (7), aos 91 anos. O comunicado foi divulgado pela família por meio das redes sociais no início da tarde.





Palmirinha faleceu às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos, segundo a família. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.

Ela estreou na TV em 1994, aos 63 anos, quando participou de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na TV Bandeirantes, que possibilitou a descoberta do talento dela por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um café da manhã, permaneceu no programa por cinco anos.





Em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, do qual ficou à frente por mais de onze anos. Ainda apresentou o “Programa da Palmirinha” no canal Bem Simples/FOX Life, que ficou no ar até 2015.





Uma das vovós mais amadas do Brasil também fez sucesso nas telonas, em 2017, com uma participação especial no “Internet: O Filme”.

O último trabalho na TV foi em 2019 como jurada no reality Chef ao Pé do Ouvido, da GNT.





Palmirinha deixa três filhas/genros, seis netos e seis bisnetos.





Informações sobre o velório e sepultamento devem ser divulgadas em breve.