Zé Felipe pousa jatinho em Londrina novamente e fãs especulam romance com Ana Castela

O cantor Zé Felipe, separado há cerca de quatro meses da influenciadora Virginia Fonseca, pousou o seu jatinho novamente, no último domingo (31), em Londrina, cidade onde a sertaneja Ana Castela reside. Como a viagem não foi anunciada pelo cantor, os fãs voltaram a especular sobre um possível relacionamento entre ele e a boiadeira.





O avião do filho de Leonardo saiu de Goiânia (GO) às 9h49 da manhã de domingo e chegou a Londrina às 11h01. O jatinho particular decolou pouco mais de 1 hora depois, às 12h33, chegando a São Paulo (SP) às 13h21.





O cantor voltou a Londrina dois dias depois. Nesta terça-feira (2), o transporte aéreo saiu de Goiânia às 14h39 e chegou ao município paranaense às 15h58. A estada também não se prolongou por muito tempo. Cerca de 20 minutos após o jato pousar, levantou voo em direção ao estado de Goiás.





Castela e Zé Felipe não publicaram fotos ou informações que comprovem que os dois estavam juntos, mas as movimentações foram suficientes para instigar os fãs dos artistas. "Tomara que se assumam logo! Quero muito ver e acompanhar eles [SIC] felizes", escreveu uma internauta. "Por isso ele sumiu dos stories. Está vivendo. Certíssimo", comentou outro.







