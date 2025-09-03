Pesquisar

No domingo e na terça

Zé Felipe pousa jatinho em Londrina novamente e fãs especulam romance com Ana Castela

Bruno Souza - Redação Bonde
03 set 2025 às 13:52

Reprodução/ Instagram
O cantor Zé Felipe, separado há cerca de quatro meses da influenciadora Virginia Fonseca, pousou o seu jatinho novamente, no último domingo (31), em Londrina, cidade onde a sertaneja Ana Castela reside. Como a viagem não foi anunciada pelo cantor, os fãs voltaram a especular sobre um possível relacionamento entre ele e a boiadeira.


O avião do filho de Leonardo saiu de Goiânia (GO) às 9h49 da manhã de domingo e chegou a Londrina às 11h01. O jatinho particular decolou pouco mais de 1 hora depois, às 12h33, chegando a São Paulo (SP) às 13h21.

O cantor voltou a Londrina dois dias depois. Nesta terça-feira (2), o transporte aéreo saiu de Goiânia às 14h39 e chegou ao município paranaense às 15h58. A estada também não se prolongou por muito tempo. Cerca de 20 minutos após o jato pousar, levantou voo em direção ao estado de Goiás. 

Castela e Zé Felipe não publicaram fotos ou informações que comprovem que os dois estavam juntos, mas as movimentações foram suficientes para instigar os fãs dos artistas. "Tomara que se assumam logo! Quero muito ver e acompanhar eles [SIC] felizes", escreveu uma internauta. "Por isso ele sumiu dos stories. Está vivendo. Certíssimo", comentou outro.

Na penúltima vez que o sertanejo esteve em Londrina, ele e a boiadeira anunciaram uma colaboração musical, que até o momento não foi lançada. Cerca de dez dias depois, o filho de Leonardo voltou ao município. Os dois estiveram recentemente na Festa do Peão de Barretos, onde Castela se apresentou no dia 28 de agosto e Zé Felipe no dia 29.

Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

