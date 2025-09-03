Zé Felipe pousa jatinho em Londrina novamente e fãs especulam romance com Ana Castela

O cantor Zé Felipe, separado há cerca de quatro meses da influenciadora Virginia Fonseca, pousou o seu jatinho novamente, no último domingo (31), em Londrina, cidade onde a sertaneja Ana Castela reside. Como a viagem não foi anunciada pelo cantor, os fãs voltaram a especular sobre um possível relacionamento entre ele e a boiadeira.
