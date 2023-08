"Capitu e o Capítulo", mergulho em Machado de Assis, está em cartaz no Ouro Verde em Londrina

Mais do que uma adaptação para o cinema de Dom Casmurro, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, o filme do premiado cineasta Julio Bressane é um mergulho na obra de Machado de Assis. Como o título mostra, uma singularidade do livro é refletida na telona: a brevidade dos capítulos.

Veja o trailer:





Amor, ciúme, raiva, dúvida. A fórmula dos devaneios de Bentinho e do amor doentio por Capitu se une ao ritmo da prosa machadiana. Nas palavras do diretor Bressane, “a trama machadiana, distorcida, é transpassada por cenas, trechos, farrapos de filmes e texturas que se desdobram em capítulos de uma ficção escondida, ainda não vista, que se desvela, e recomeça em outro solo, em outro cosmos.”





Antigas e novas percepções da obra publicada no século XIX fazem parte do enredo. Nomes como Enrique Diaz, Saulo Rodrigues e Djin Sganzerla integram o elenco. A duração é de 75 minutos e a classificação é de 14 anos.





Ingressos





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (r. Maranhão, n°85, Centro), 30 minutos antes de cada sessão. A inteira custa R$ 20,00 e a meia, R$ 10,00. Não são aceitos cartões. Na segunda, todos pagam meia. Nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB ou Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.