Convite Maldito estreia nos cinemas; veja a programação em Londrina

ESTREIA/TERROR



CONVITE MALDITO

Publicidade

Publicidade





Dir. Jessica M. Thompson. Com Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen.

Após a morte de sua mãe, Evie se vê sem família. Ela decide fazer um teste de DNA e descobre um primo distante de quem ela não suspeitava da existência. Depois de entrar em contato com ele, ele a convida para um casamento luxuoso no interior da Inglaterra para que ela possa conhecer sua nova família. Primeiro sob o feitiço do belo aristocrata que hospeda as festividades, ela rapidamente se vê mergulhada em uma luta infernal por sua sobrevivência enquanto descobre os segredos sombrios da história de sua família e as intenções perturbadoras de seus anfitriões sob o manto de uma estranha generosidade. Publicidade Publicidade

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h45, 17h15, 19h, 22h, 22h15. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 17h10, 19h20, 21h35. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h15, 19h30, 19h45, 21h45. Classificação 16 anos.







ESTREIA/COMÉDIA



Publicidade

SUPER QUEM?



Publicidade





Dir. Philippe Lacheau. Com Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali. Publicidade

Em Super Quem?, um ator (Philippe Lacheau) só tem azar quando a questão é trabalho. E quando, por obra do destino, consegue o protagonismo em um filme de super-herói chamado BadMan, ele sofre um acidente e começa a viver como se fosse o personagem da história. Imerso em alucinações de sua nova vida, ele e seus amigos se veem no meio de uma grande confusão com bandidos reais e um caso para solucionar.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 16h10. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h15. Classificação 14 anos. Publicidade Publicidade







AÇÃO

ADÃO NEGRO

Publicidade





Direção: Jaume Collet-Serra. Com Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan.

Adão Negro é o filme solo do anti-herói, baseado no personagem em quadrinhos Black Adam (Dwayne Johnson) da DC Comics, grande antagonista de Shazam!, tendo no longa, sua história de origem explorada, e revelando seu passado de escravo no país Kahndaq. Nascido no Egito Antigo, o anti-herói tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar raios. Alter ego de Teth-Adam e filho do faraó Ramsés II, Adão Negro foi consumido por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro. Publicidade

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) 14h15, 16h35, 16h50, 19h10, 19h25, 21h45, 22h. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h30. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h, 14h30, 16h30, 17h, 18h, 19h, 19h30, 20h30, 21h30, 21h55. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h30. Cine Villa Rica (de quinta a quarta-feira) - 14h, 16h15, 16h45, 19h. Classificação 16 anos.









ANIMAÇÃO/ESTREIA

AS AVENTURAS DE TADEO 3