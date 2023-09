Filme da turnê 'The Eras Tour', de Taylor Swift, ganha estreia nos cinemas do Brasil

Quem não conseguiu ingressos para os shows da disputada turnê "The Eras Tour", que Taylor Swift traz ao Brasil em novembro, terá a chance de ter um gostinho das apresentações da cantora nas salas de cinema, a partir do dia 3 do mesmo mês.





"Taylor Swift: The Eras Tour", documentário que registra os bastidores e partes da lucrativa turnê que passeia por toda a carreira da americana, será exibido nos cinemas brasileiros, três semanas depois de sua estreia nas salas dos Estados Unidos.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira, dia 26, em diferentes redes de cinema do país. Lá fora, a pré-venda arrecadou US$ 26 milhões, cerca de R$ 128 milhões, batendo o recorde para vendas do tipo estabelecido por "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que havia feito US$ 16,9 milhões há dois anos.





A expectativa é que o documentário alcance números excepcionais nas bilheterias americanas,

desbancando até mesmo importantes blockbusters lançados por Hollywood neste ano.







A "The Eras Tour" desembarca no Brasil, onde está com os ingressos esgotados, em 17 de novembro. A série de shows começa no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, por onde passa também nos dias 18 e 19 do mesmo mês. Em seguida, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe a cantora para performances em 24, 25 e 26 de novembro.