Promic seleciona novos projetos culturais de oficinas criativas e vilas em Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMC (secretaria Municipal de Cultura), selecionou novos projetos culturais para serem executados no município com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Na sexta-feira (22), foram publicados os resultados finais dos chamamentos para o Programa Vilas Culturais (edital n° 005/2023) e dos Projetos Independentes de Bolsas para Oficinas Criativas da Fábrica – Rede Popular de Cultura (edital n° 003/2023).





Entre todas as propostas inscritas para o chamamento de Projetos Independentes de Bolsas para Oficinas Criativas da Fábrica, 29 projetos foram selecionados para serem desenvolvidos de janeiro a dezembro de 2024. Nestas atividades, a Prefeitura irá aplicar R$ 800 mil, com recursos do Feipc (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais).

De acordo com o coordenador da Fábrica – Rede Popular de Cultura, Valdir Grandini, as propostas escolhidas vão compor uma rede de oficinas de criação cultural distribuídas por Londrina, incluindo a zona rural, escolas e locais variados. “Sempre digo que a oficina de criação é um pilar básico do direito da população à cultura, porque através das oficinas o contato da população com a arte não é só como público, mas também como criadora de cultura. A oficina possibilita a iniciação às linguagens artísticas para a população em geral, principalmente crianças, mas também adolescentes e idosos, sendo uma forma de ampliar a leitura de mundo e expressão das pessoas e das comunidades. E é, também, uma forma dessas pessoas conviverem com os espaços da cidade ao se apresentarem em vários deles, muitas vezes sem terem entrado ali anteriormente, como teatros ou bibliotecas. É uma vivificação da cidade, para que as pessoas vivam a cidade e convivam com ela em uma condição diferente”, detalha.





Ainda segundo Grandini, o Programa Fábrica vai organizar encontros com os participantes e organizadores dos projetos culturais, periodicamente, para momentos de trocas de experiências, propor possíveis fusões e parcerias, bem como discutir e programar as apresentações dos resultados das oficinas. “Haverá um circuito escolar e um circuito em locais de referência da cidade, como Calçadão, feira dos Cinco Conjuntos, e no próprio prédio da Prefeitura. Vamos apresentar esses resultados para que a comunidade possa conhecer o potencial da cultura na vida de cada uma daquelas pessoas que está se apresentando ali, que está fazendo as oficinas. A gente vai tecer essa rede, por isso falamos que a Fábrica é uma rede de oficinas de criação”, adianta.

E no Programa de Vilas Culturais, as quatro vilas contempladas pelo Promic receberão, ao longo de 24 meses, o valor anual de R$ 375 mil, totalizando R$ 750 mil em recursos do Feipc para os quatro espaços no decorrer de dois anos. O prazo inicia a contagem a partir da formalização dessa parceria.





Com a divulgação dos projetos finalistas, os proponentes têm até 9 de outubro para submeter a documentação obrigatória para firmar o Termo de Compromisso Cultural com o Município. Os documentos, certidões e declarações constam nos anexos dos editais de Chamamento Público, e devem ser anexados e enviados exclusivamente pela plataforma Londrina Cultura.





A diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Dias, solicitou que os responsáveis por cada projeto, sejam eles vilas culturais ou oficinas criativas, fiquem atentos ao prazo de 15 dias corridos para envio dos documentos. “Em caso de dúvidas, podem entrar em contato com a Diretoria de Incentivo à Cultura, pelo telefone (43) 3371-6614”, acrescenta.