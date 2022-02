Framboesa de Ouro 2022 cria categoria para Bruce Willis e indica 'Space Jam'

Como já é tradição, o Framboesa de Ouro, prêmio destinado ao pior do cinema, anunciou os indicados para a sua 42ª edição às vésperas da divulgação da lista do Oscar. O filme mais lembrado foi "Diana: O Musical", filmagem do espetáculo da Broadway que foi rechaçada por crítica e público, fechando depois de apenas 33 apresentações, com nove indicações.

"Diana" concorre como pior filme do ano ao lado de "Karen", "A Mulher na Janela", "Infinite" e "Space Jam: Um Novo Legado". Os três primeiros títulos aparecem também na disputa pela Framboesa de Ouro de pior direção, com Christopher Ashley, Coke Daniels e Joe Wright competindo com Stephen Chbosky, de "Querido Evan Hansen", e Renny Harlin, de "Os Renegados".

Um dos destaques desta edição do prêmio é a criação de uma categoria especial –pior atuação de Bruce Willis num filme de 2021. O ator compete contra si mesmo pelos longas "Emboscada", "Apex", "Invasão Cósmica", "Deadlock", "A Fortaleza", "Meia-Noite no Switchgrass", "Out of Death" e "Sobreviva ao Jogo".





Outros atores com mais de uma indicação são Amy Adams, como pior atriz por "A Mulher na Janela" e pior atriz coadjuvante por "Querido Evan Hansen", Ben Platt, como pior ator por "Querido Evan Hansen" e pior casal pelo mesmo filme, e Jared Leto, como pior ator coadjuvante por "Casa Gucci" e pior casal pelo mesmo filme, graças à sua parceria com sua "cara de látex, suas roupas bregas ou seu sotaque ridículo".





A cerimônia de entrega do prêmio acontece em 26 de março. Confira abaixo a lista completa de indicados.

PIOR FILME

Diana: O Musical

Infinite

Karen

Space Jam: Um Novo Legado

A Mulher na Janela





PIOR ATOR

Scott Eastwood, por "Dangerous"

Roe Hartrampf, por "Diana: O Musical"

LeBron James, por "Space Jam: Um Novo Legado"

Ben Platt, por "Querido Evan Hansen"

Mark Wahlberg, por "Infinite"





PIOR ATRIZ

Amy Adams, por "A Mulher na Janela"

Jeanna de Waal, por "Diana: O Musical"

Megan Fox, por "Meia-Noite no Switchgrass"

Taryn Manning, por "Karen"

Ruby Rose, por "Conquista"





PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Amy Adams, por "Querido Evan Hansen"

Sophie Cookson, por "Infinite"

Erin Davi, por "Diana: O Musical"

Judy Kaye, por "Diana: O Musical"

Taryn Manning, por "Every Last One of Them"





PIOR ATOR COADJUVANTE

Ben Affleck, por "O Último Duelo"

Nick Cannon, por "Os Renegados"

Mel Gibson, por "Dangerous"

Gareth Keegan, por "Diana: O Musical"

Jared Leto, por "Casa Gucci"





PIOR ATUAÇÃO DE BRUCE WILLIS

Bruce Willis, por "Emboscada"

Bruce Willis, por "Apex"

Bruce Willis, por "A Fortaleza"

Bruce Willis, por "Deadlock"

Bruce Willis, por "Meia-Noite no Switchgrass"

Bruce Willis, por "Sobreviva ao Jogo"

Bruce Willis, por "Out of Death"

Bruce Willis, por "Invasão Cósmica"





PIOR CASAL

Qualquer ator e qualquer número musical mal escrito (ou coreografado) de "Diana: O Musical"

LeBron James e qualquer personagem animado da Warner (ou produto da Time-Warner) que ele tenta driblar em "Space Jam: Um Novo Legado"

Jared Leto e sua maquiagem de látex, suas roupas bregas ou seu sotaque ridículo em "Casa Gucci"

Ben Platt e qualquer personagem que finge ser normal ele cantar 24 horas por dia em "Querido Evan Hansen"

Tom e Jerry de "Tom & Jerry"





PIOR REMAKE, PLÁGIO OU SEQUÊNCIA

"Karen" (remake não intencional de "Cruella")

"Space Jam: Um Novo Legado"

"Tom & Jerry"

"Twist" (remake hip-hop de "Oliver Twist")

"A Mulher na Janela" (plágio de "Janela Indiscreta")





PIOR DIREÇÃO

Christopher Ashley, por "Diana: O Musical"

Stephen Chbosky, por "Querido Evan Hansen"

"Coke" Daniels, por "Karen"

Renny Harlin, por "Os Renegados"

Joe Wright, por "A Mulher na Janela"





PIOR ROTEIRO

Joe DiPietro e David Bryan, por "Diana: O Musical"

Coke Daniels, por "Karen"

Kurt Wimmer e Robert Henny, por "Os Renegados"

John Wrathall e Sally Collett, por "Twist"

Tracy Letts, por "A Mulher na Janela"