'Homem-Aranha 3' se torna a 6ª maior bilheteria da história do cinema

Os números de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", o terceiro filme do personagem estrelado por Tom Holland para a Marvel/Sony, continuam a impressionar. O filme é, agora, a sexta maior bilheteria da história.

O longa conseguiu o feito neste final de semana, de acordo com os números divulgados pelo The Hollywood Reporter. Com o total de US$ 1,69 bilhão, o filme atingiu a marcar ao superar "Jurassic World" (US$ 1,67) e o live-action de "O Rei Leão" (US$ 1,66).

Com isso, 3 dos 6 filmes com as maiores bilheterias da história não ajustadas a inflação são filmes de super-herói da Marvel Studios.





No Brasil, os números do longa também se destacaram.





A Comscore apontou que "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" tornou-se a maior estreia de um filme no Brasil. O longa conseguiu mais de 1,7 milhão de espectadores e R$ 34 milhões em bilheteria durante o primeiro dia nos cinemas.

