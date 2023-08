Quanto custaria a casa da Barbie se fosse de verdade?

A mansão Dreamhouse inspirada na Barbie foi lançada para os fãs que desejam alugar o imóvel. Mas, caso estivesse disponível para venda no mercado imobiliário, o local poderia chegar a R$ 13,2 milhões.







Publicidade

Publicidade

O valor foi constatado após um estudo feito pela CoreLogic, fornecedora global de dados e análises de propriedades. De acordo com a empresa, localizada em Malibu, na Califórnia, nos EUA, a mansão teria custado US$ 77.537 (aproximadamente R$ 366,2 mil) há 61 anos, ano de lançamento da Dreamhouse. No entanto, atualmente, o valor seria de US$ 2,8 milhões (R$ 13,2 milhões, segundo a cotação atual).





"A Barbie Dreamhouse ajuda a contar a história do mercado imobiliário dos Estados Unidos nas últimas seis décadas, mostrando uma valorização significativa. A Barbie pode adicionar investidora imobiliária astuta à sua lista de realizações", disse Selma Hepp, economista-chefe da CoreLogic, em comunicado.

Publicidade