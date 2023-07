Música 'Barbie de Chapéu', de Melody, é removida do Youtube e Spotify

A música "Barbie de Chapéu", de Melody em parceria com a banda Aqua, 16, foi removida do Spotify e Youtube.





Quem acessou os perfis da cantora no Spotify e Youtube, nesta quarta-feira (26), não conseguiu ouvir a nova canção.

Ao acessar a música no Youtube, a plataforma do Google publicou uma mensagem sobre "reivindicação de direitos autorais" no lugar de exibir o clipe.





"Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Universal Music Publishing AB", informa o Youtube.

Já no Spotify, a canção de Melody tem a mensagem "está música não está disponível" ao ser clicada pelo usuário.





Procurada pela reportagem, a equipe de Melody informou que ainda não tem informações sobre a possível remoção, mas trabalham para a volta da música "o quanto antes".

