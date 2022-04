Trailer de 'Thor: Amor e trovão' surpreende com aparição de Natalie Portman como heroína

A Marvel revelou nesta segunda-feira (18) o primeiro trailer oficial de Thor: Amor e Trovão. O filme dá sequência aos acontecimentos de "Thor: Ragnarok" e "Vingadores: Ultimato" e traz de volta Jane Foster. Mais uma vez interpretada por Jane Foster, ela será a versão feminina de Thor, seu ex-interesse romântico.

Apesar das várias revelações, a prévia não mostra a aparência do vencedor do Oscar Christian Bale como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, grande vilão do novo longa. Os fãs estão aguardando ansiosamente para poder checar o visual do personagem.



O filme é dirigido por Taika Waititi, que co-escreveu com Jennifer Kaytin Robinson e está previsto para estrear em 7 de julho no Brasil.