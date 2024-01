Concha Acústica recebe show da banda Jaca Trio nesta sexta

A fim de promover atividades que envolvem a cultura e a comercialização de diferentes produtos, o projeto Viva a Concha irá ofertar à população londrinense, nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, a Feira Gastronômica, acompanhada da apresentação musical da banda Jaca Trio. A ação é aberta ao público e será realizada na Concha Acústica de Londrina, localizada na Praça Primeiro de Maio, Centro.





Para oferecer uma melhor experiência ao público, o evento contará com a presença de nove expositores gastronômicos e um empreendimento de venda de roupas. Os dez expositores vão comercializar seus produtos das 18h às 22h.

Uma das atrações da noite será a barraca da N3 Salgados, com seus pastéis. Também será possível experimentar os sabores orientais da Yakisoba Londrina, as comidas de boteco da Torresmos e as batatas turbinadas e aperitivos da Empório Carioca. Além disso, participarão os food trucks Imperatriz Sucos, KS Espetos, com espetos e kaftas, Perua Maltada, especializada em chopps, e Love Crepes. As roupas, nesta sexta, ficarão a cargo da M Bazar e Brechó.





Segundo a assessora do evento, Marina Costa, receber o público para o evento tem sido uma experiência gratificante. Costa ressaltou que, até o final do mês, o público poderá aproveitar a presença de todos os expositores.

