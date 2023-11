Edital da Lei Paulo Gustavo seleciona 93 projetos culturais de Londrina

Zé Ramalho traz para Londrina a potência e a poética do Nordeste do Brasil Zé Ramalho, grande nome da música brasileira, se apresenta nesta sexta-feira (10), no Ginásio Moringão.



Na modalidade Bolsa Cultural, que abrange pessoas físicas e coletivos, 44 projetos foram contemplados. Também foram selecionadas outras 22 propostas, apresentadas por pessoas jurídicas. Publicidade

O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, enfatizou que esses recursos obtidos via Lei Paulo Gustavo vão contribuir para fortalecer e qualificar a produção cultural na cidade.

“É muito importante que, com ajuda do Governo Federal, a gente recupere os investimentos para a cultura, pelo menos na área de fomento. Isso significa que a cidade terá mais de R$ 4 milhões de repasses direto aos produtores, principalmente do setor audiovisual. E com a perspectiva de que, para o ano que vem, a gente tenha os projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo, pelo Promic e pela Lei Aldir Blanc. Que seja um grande ano, de retomada e qualificação da nossa produção cultural, com a presença da cultura na vida da cidade de forma mais forte e mais contundente”, frisou. Publicidade

Pellegrini também destacou a seleção via cotas étnico-raciais, que beneficiou projetos de bolsas protagonizados por proponentes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Do total de 93 propostas contempladas, 24 concorreram via cotas.



Segunda edição do Cambé Musical tem show de César Menotti neste domingo A segunda edição do Cambé Musical, evento que foi prestigiado por milhares de cambeenses no último ano, traz mais duas duplas sertanejas de muito sucesso em 2023. César Menotti & Fabiano e Ícaro & Gilmar vão agitar o Zezão neste domingo (12).