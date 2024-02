Entenda o "Botox Nefertiti" procedimento escolhido por Yasmin Brunet para ficar mais jovem

Filha de Luiza Brunet, Yasmin carrega o legado de sua mãe, conhecida como um ícone de beleza. A modelo e participante do BBB 24 revelou seu segredo para manter a aparência jovial e traços marcantes: trata-se da técnica “Botox de Nefertiti”, que consiste uma aplicação estratégica da toxina no rosto e no pescoço, com o intuito de provocar o relaxamento muscular.



O nome da técnica deve-se justamente ao seu resultado. A rainha egípcia Nefertiti é conhecida por sua beleza ao longo dos séculos, além do pescoço alongado representado nas ilustrações encontradas da figura histórica.



A aplicação da técnica do “Botox de Nefertiti” pode ser feita para prevenir as rugas frontais, periorbitais, e também é utilizado no pescoço, quando o platisma (musculatura da papada e pescoço) é muito hipertrofiado, e a toxina relaxa essa região, caso seja tensa.







Com o platisma relaxado pelo efeito do Botox, retarda a perda dos contornos da face e o aspecto de flacidez da pele, e evita-se que a força dessa musculatura tensione o rosto para baixo.





Assim como qualquer outra aplicação da substância, a recuperação é rápida, levando em média um ou dois dias, os resultados também aparecem rápido e duram de 6 meses a um ano. Apesar de ser uma técnica antiga, ela ainda assim continua sendo muito procurada.





Entretanto, ela não é tão simples quanto parece e assim como qualquer procedimento, requer uma escolha minuciosa do profissional que realizará a aplicação. Se a aplicação não for feita de maneira correta e no lugar certo os efeitos podem ser prejudiciais e irreversíveis. A paciente pode ter sequelas como ficar com o pescoço ou a boca tortos, então o mais importante é escolher um cirurgião plástico com experiência em anatomia de pescoço.