Cirurgia afasta Fátima Bernardes do 'Encontro' em outubro

A apresentadora Fátima Bernardes, 58, se afastará em outubro do programa Encontro para fazer uma cirurgia no ombro para recuperação de um tendão. As datas de afastamento e retorno não foram divulgadas pela emissora.

Em comunicado, a Globo informou que Fátima ficará ausente do matinal durante um mês. Neste período, o programa será comandado por Manoel Soares e Patrícia Poeta, apresentadores do É de Casa.

Em agosto, a apresentadora ficou fora do programa por dois dias porque havia se sentido mal. Ela foi substituída por Fernanda Gentil, que comandou o matinal ao lado de André Curvello.





Na época, ela disse que havia recebido muitas mensagens positivas e explicou o problema. "Estou bem, tive uma indisposição, mas hoje quando temos qualquer indisposição fazemos 1.000 testes. Em todos não deu nada [Covid-19]. Por cuidado com o outro me afastei", explicou.





A Globo também divulgou um comunicado afirmando que apesar de Fátima não ter contraído a Covid-19, seguindo o protocolo da emissora, ela permaneceria afastada em casa por mais alguns dias.





Em dezembro de 2020, Fátima ficou um mês afastada da atração após ser diagnosticada com um câncer de endométrio, também chamado de corpo do útero. Ele é um tipo mais raro, encontrado em menos de 3% das 316.280 mulheres brasileiras que receberam diagnóstico de câncer neste ano, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer).