Free Fire anuncia parceria global com BTS

A nova publicação no instagram oficial da Garena levou os fãs de BTS à loucura. Desde o dia 26 de fevereiro, já corriam especulações de quem seria a próxima parceria do jogo. Muitos internautas acabaram adivinhando pela publicação de uma imagem promocional, que mostrava apenas a silhueta dos meninos, e nesta segunda-feira (28) tiveram a confirmação de que o BTS é o mais novo embaixador global do Free Fire.

“O BTS é um fenômeno global; o apelo e a influência que eles têm é inigualável. Nós estamos completamente entusiasmados para recebê-los como nossos mais novos embaixadores de marca, e mal podemos esperar para compartilhar os planos que temos para essa parceriadiz. Trazer o BTS para dentro do universo do Free Fire dará aos nossos jogadores mais maneiras de se engajar no jogo, de socializar com a comunidade e de curtir novas experiências”, contou Harold Teo, Produtor de Free Fire na Garena.

As novidades terão início em março e os jogadores podem esperar uma série de eventos e atividades surpreendentes, tanto no jogo quanto fora dele. Fiquem de olho, pois mais informações serão reveladas em breve pela Garena.