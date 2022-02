Melody é criticada na web por simular afogamento para promover música

A cantora Melody, 15, está sendo criticada por fingir um afogamento como estratégia de marketing para lançar a sua nova música. Além disso, internautas também apontam que a canção tem a mesma melodia de "Boys Don't Cry", de Anitta. Em dezembro do ano passado, uma versão remix de "Faking Love", lançada por Melody, foi vetada pela cantora de "Girl From Rio" por não ter tido autorização dela e dos outros compositores.

No sábado (26), no Instagram oficial da cantora, foi publicada uma nota de esclarecimento dizendo que Meloy tinha sofrido "um princípio de afogamento" e teria sido encaminhada a um hospital do Pará.





A nota era acompanhada de um vídeo da adolescente no mar e a voz de uma menina dizendo que ela não sabe nadar e se desesperando por achar que ela estava se afogando. Dois homens, um deles o pai da artista, correm em direção ao mar e a "resgatam". Com ela na areia, eles começam a fazer procedimentos de primeiros socorros.





Assim que foi divulgado, internautas já desconfiaram que todo o vídeo não parecia real. Três horas depois, isso se confirmou, quando foi publicado no perfil de Melody um novo vídeo em que ela se recupera do "afogamento" e começa a cantar "uh, me afoguei nesse seu coração".

Nos comentários, internautas criticaram a forma de promoção da nova música. "Noção passou longe", escreveu um deles. "Mulher, o que é isso pelo amor de Deus? Apaga", afirmou outro.





"Que brincadeira de extremo mau gosto", opinou uma seguidora. "Brincar com uma coisa séria dessa. Tantas vidas se perdem afogadas, e ela fazendo marketing assim", criticou outra internauta.





Além disso, outros destacaram a semelhança da melodia da música com "Boys Don't Cry", de Anitta. "Meu Deus, mulher, você está querendo receber o processo da patroa", comentou um seguidor.





Em dezembro de 2021, a cantora de "Girl From Rio" se manifestou sobre o veto ao remix feito por Melody de "Faking Love". Embora tenha afirmado que a versão ficou ótima, Anitta disse que "música não é bagunça e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros".





A cantora explicou que o algoritmo de sua gravadora derruba automaticamente qualquer conteúdo publicado com sua voz ou imagem, sem autorização prévia.





"Quanto a versão da música sem a minha voz... Essa também precisa de autorização da editora (Sony). Que todo bom empresário sabe que não se faz por meio do Twitter, e sim entre as editoras por e-mails, ligações etc.", continuou a artista.





Ela pontua que a música, feita em parceria com a rapper Saweetie, tem 11 donos, e que todos deveriam liberar a publicação. "E não tem como liberar algo do qual não se tem conhecimento", completou Anitta.





"Achei divertida a estratégia de marketing para bombar com meu nome e me forçar a autorizar (achei meio pânico na TV com a sandália da humildade), mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada. Para proteger o direito dos artistas e suas criações", continuou.





