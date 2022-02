Gustavo chama Larissa de 'plantinha' e diz que ela está acomodada no BBB 22

Embora tenham entrado juntos pela Casa de Vidro, Larissa e Gustavo estão se desentendendo no Big Brother Brasil 22. Na manhã desta quarta (16), os dois brigaram e o brother chamou a pernambucana de "plantinha" e disse que ela ingressou no reality acomodada.

A confusão começou após Gustavo sair de dentro do Confessionário e achar que Larissa, Eliezer e Viny estavam falando sobre ele. A sister foi para o quarto Lollipop, e o curitibano comentou: "O assunto chegou."

Rindo, Jessilane confirmou: "A galera estava comentando mesmo". Gustavo resolveu então tirar satisfação com Larissa. Ele abriu a porta do quarto e disse: "Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá? Melhor do que dar Queridômetro é falar na cara."



"Meu bem, se a carapuça serviu, não posso fazer nada", respondeu a pernambucana. "Não é carapuça, Larissa. Eu peguei você falando de mim na cara", rebateu o empresário. "Só tem você aqui dentro?", indagou a sister. "Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa", ironizou Gustavo.



"Não tem só você aqui dentro da casa como estrategista, não", disse a pernambucana. "Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado, meu amor. Não é só você que sabe jogar, não", insistiu Larissa.

"Vai lá, plantinha", respondeu Gustavo.