Boninho diz que Big Fone deve tocar pela 1ª vez nesta semana no BBB 22

Boninho, 60, diretor do Big Brother Brasil (Globo), revelou em seu Instagram que o Big Fone não irá demorar muito para tocar pela primeira vez nesta edição. O Big Boss respondeu a um comentário dizendo que o telefone da casa mais vigiada do Brasil deve entrar em ação ainda nesta semana.

O perfil Gina Indelicada comentou na última publicação do diretor de televisão, questionando: "E o Big Fone, quando toca? Está demorando". Em seguida, Boninho respondeu: "Que tal essa semana!". O comentário alcançou mais de 1.000 curtidas.

Nas respostas, fãs e internautas celebraram o spoiler e torceram para acontecer o mais rápido possível. "Vamos movimentar esse jogo", escreveu um. "Espero ansiosamente", disse outro. "Estou pronta!", comentou uma terceira.





Os brothers confinados na casa estão ansiosos para o Big Fone tocar pela primeira vez. Na segunda semana do programa, Arthur resolveu passar boa parte da noite ao lado do Big Fone esperando que ele tocasse, mas não foi dessa vez que esse artifício do jogo aconteceu.





A última vez que o telefone tocou foi na 21ª edição do BBB. Na ocasião, quem atendesse ao aparelho teria que dar uma pulseira branca a qualquer um dos participantes, sem saber as consequências. Gil o atendeu e decidiu colocar a pulseira em Sarah.

"Confia em mim. Não sei o que é, mas é branco. Se pudesse, colocaria em mim mesmo", disse, se referindo a cor do item e contando que não poderia usar a pulseira. Os participantes só ficaram sabendo o significado do adereço na hora da votação.





O público já havia sido informado que, após o líder daquela semana, Arthur, mandar um participante ao Paredão, Sarah seria a primeira a votar em algum dos colegas de reality, que descobririam no instante que a votação seria aberta.