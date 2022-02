TikTok: interativo e dinâmico, o app vai muito além das dancinhas

Trends são os vídeos de sucesso do momento no TikTok. O TikTok define os trends como aqueles sucessos que podem começar a partir de um único vídeo e se transformar numa inspiração para toda a plataforma, se espalhando rapidamente com a ajuda de sons e hashtags, podendo ser uma dança, um formato de comédia ou uma simples frase.

A breve explicação serve de introdução para tratar do TikTok, uma rede social de vídeos curtos que permite compartilhar clipes divertidos com duração entre 15 segundos e três minutos. O aplicativo faz sucesso principalmente entre o público jovem, que usa a rede social para seguir perfis, compartilhar e postar vídeos e interagir com outros usuários.







A estudante londrinense Bianca Guilherme Machado usa a rede como entretenimento. O que mais gosta? "De ficar sentada vendo os vídeos e assistir as dancinhas", sorri. Bianca considera que usa muito o aplicativo e os perfis dos quais mais gosta são Rebeca Barreto (beca), Vanessa Lopes (vanessalopes) e Maria Clara Garcia (claragnds).





A interação de Bianca é considerada pelos pais aceitável pela integração saudável, dentro de perfis compatíveis com sua idade e perfil, pois cumpre todas as suas demais tarefas de estudo e cuidados pessoais com equilíbrio. "Ela me mostra tudo antes e eu aprovo as censuras do tiktok, só não gosto das músicas", diz a mãe, Samira Guilherme Machado.



Bianca considera a plataforma complexa, diz que não entende tudo, mas está sempre atenta e aprendendo. "Faço muito mais vídeo biscoitando, mas amo fazer dancinha também", entrega. Em tempo, biscoiteira é a pessoa que posta algo em busca de aplauso, confete, elogio. Ou seja, faz publicações para ser vista e receber um elogio. O termo pode ser comparado ao biscoitinho dado ao cachorro, quando este faz a coisa certa e merece um presente.







