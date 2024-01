WhatsApp lança editor de figurinhas no aplicativo para iPhones e iPad

O WhatsApp começa a liberar nesta quinta-feira (11) um editor de figurinha integrado ao aplicativo de mensagens para dispositivos Apple. O lançamento será gradual "ao longo das próximas semanas" e não inclui celulares Android, segundo a empresa de tecnologia.







Donos de iPhone ou iPad podem, então, usar fotos próprias ou de amigos para criar conteúdo a fim de se comunicar. A nova ferramenta também permite personalizar stickers já existentes.





O editor de figurinhas está disponível para todos no WhatsApp Web.

"Com a novidade, os usuários podem criar suas próprias figurinhas sem precisar arrastar e soltar imagens de sua galeria ou utilizar aplicativos não oficiais de terceiros, sem abrir mão da segurança da criptografia de ponta a ponta do WhatsApp", diz a Meta, dona do aplicativo, em comunicado.





O recurso une a função de corte automático a partir de inteligência artificial a outras ferramentas de edição, como inclusão de texto e desenho, em uma dinâmica similar ao editor de stories do Instagram (também da Meta).

A figurinha, depois de enviada pela primeira vez, é salva automaticamente na bandeja de stickers para ser reutilizada.





COMO CRIAR UMA FIGURINHA

Abra sua bandeja de figurinhas selecionando o ícone de sticker à direita da caixa de texto Selecione 'criar sticker' e escolha uma imagem da sua galeria Personalize sua figurinha escolhendo um recorte e adicionando texto, outros stickers ou desenhos nele Compartilhe nas suas conversas





COMO EDITAR FIGURINHA JÁ EXISTENTE

- Abra sua bandeja de figurinhas, o ícone de sticker à direita da caixa de texto

- Pressione e segure a figurinha que deseja editar e selecione 'editar sticker'

- Personalize sua figurinha adicionando texto, outros stickers ou desenhando nele Enviar

Fonte: WhatsApp