Key Alves vai representar o BBB 23 em reality show no México, confirma Boninho

Key Alves foi a escolhida para representar o BBB 23, da TV Globo, no reality show La Casa de Los Famosos, do México. A confirmação foi feita por Boninho, diretor do programa brasileiro.





Enquanto Key Alves irá participar do La Casa de Los Famosos, um dos participantes do reality mexicano virá para o Brasil, para integrar o elenco do BBB 23 no intercâmbio. Até o momento, o nome do escolhido não foi divulgado.





A recém-eliminada do reality brasileiro comentou a publicação de Boninho no Instagram. "Me voy a México", escreveu.