Autora lança livro sobre a história de uma professora resiliente de Jaguapitã

A autora Laís Andreolli acaba de lançar seu mais novo livro "Noêmia, muito mais que alfabetizar", uma biografia emocionante de uma mulher nordestina que encontrou na profissão de professora a saída para uma vida difícil.





A obra retrata a história de Noêmia, professora que, recém-chegada ao Paraná, encarou dificuldades no meio em que vivia, problemas em sua vida pessoal e descobriu o amor em alfabetizar imigrantes.

O lançamento oficial do livro acontecerá no dia 08/04 (sábado), das 19h às 21h, na Casa de Cultura Elena Maria Trapp, localizada na Rua Pará, n. 70, Jaguapitã (PR).





Com uma narrativa envolvente e emocionante, "Noêmia, muito mais que alfabetizar" é uma história de força e superação da vida de uma professora nos anos 50, em que a autora destaca a importância da resiliência para que nada atrapalhasse o objetivo de Noêmia como professora e mãe. O livro certamente irá inspirar muitas mulheres a superar obstáculos e realizar seus sonhos, assim como Noêmia o fez.

A autora Lais Andreolli comenta sobre a história. "Recebi, como um presente dos céus, uma caixa de lembranças. Não no sentido metafórico, era realmente uma caixa repleta de memórias de uma vida inteira, com fotos, cadernos, anotações soltas, documentos, diplomas e detalhes importantes de algo que eu ainda descobriria".





Noêmia iniciaria sua atuação como professora no dia 24 de agosto de 1954, mas essa primeira aula foi suspensa devido à morte do então presidente Getúlio Vargas. A partir daí, ela passou a lecionar à colônia japonesa da região. A professora acreditava que, muito mais do que alfabetizar, para formar cidadãos completos, seria preciso adicionar ao ensino nossos costumes brasileiros, roupas, comida, nossa rotina e como poderiam se adaptar melhor à cultura nacional.

Naildo da Silva Lopes, filho de Noêmia, também comenta: “Confesso que, quando recebi a versão quase finalizada, me emocionei, não conseguia parar de ler e aos prantos recordei-me de sua passagem”.





O lançamento de "Noêmia, muito mais que alfabetizar" é uma oportunidade única para conhecer a história inspiradora dessa mulher forte e resiliente. Venha participar deste evento emocionante e se encantar com essa história de superação.

Para mais informações sobre o evento de lançamento e para adquirir o livro, acesse o site da editora ou entre em contato através das redes sociais.