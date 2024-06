Festa Literária de Londrina começa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14), a partir das 13h, acontece a primeira edição da FLIL (Festa Literária de Londrina). A festa é inspirada em eventos literários tradicionais do país, com a programação em torno do livro, da leitura e da cadeia produtiva da literatura. O evento acontece na Biblioteca Pública Municipal, localizada na avenida Rio de Janeiro, 413, Centro de Londrina.





Serão dois dias de atividades, e 30 editoras e livrarias, além de três apresentações artísticas, dois bate-papos, 11 lançamentos de livros e uma oficina. A programação é inteiramente gratuita e para todas as idades.

“A Flil nasceu com a intenção de aquecer o mercado literário local, ofertando aos escritores, livreiros, editores e livrarias locais um espaço para profissionalização, divulgação e comércio. Mas o projeto também busca os leitores e leitoras da cidade e tem foco na democratização do acesso à literatura de maneira ampla, seja escrita, falada ou cantada”, comenta Isabela Cunha, uma das coordenadoras do projeto.





A destaque é a feira de livros, que ocorrerá na sexta-feira, das 13h às 19h, e no sábado, das 10h às 17h. “Nós reunimos 30 expositores da área da literatura. Temos editoras de abrangência local e nacional, com títulos para todas as idades”, explica Rafael Silvaro, que também coordena o projeto.

A feira ainda tem espaço para editoras e escritores locais, além de sebos e livrarias infantis. “A gente apostou na diversidade, em todos os sentidos. A ideia é que cada pedaço da programação da FLIL, incluindo a feira, seja uma celebração da literatura”, comenta.





PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

O evento inicia com lançamento de livros de artistas locais e regionais, sendo seguido da primeira apresentação artística, voltada ao público infantil. A contação “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, da Palhaça Adelaide, narra as histórias de como nasceram a chuva, o sol e o arco-íris, abordando de uma forma cômica e particular a importância da liberdade, respeito às diferenças, amor próprio e empatia.





Ao fim da apresentação, às 17h, ocorre a abertura oficial da Flil com o bate-papo “Palavra e poder”, onde a poeta e rapper londrinense Ligia Braga (Cleópatra) encontra o Oloyè Robson Borges Arantes para discutirem a relação entre as palavras e o poder. Neste encontro, a experiência da palavra periférica vinda do rap, do slam e das batalhas de rima, se encontra com as palavras sagradas e de encantamento que sobrevivem na cultura afro-brasileira e buscam responder se é possível conquistar poder por meio da palavra.

Para encerrar a programação do dia, o Sarau Tomar a Palavra ocupa a calçada da biblioteca. Guiado pela jornalista e escritora Layse Barnabé de Moraes, a atividade propõe um movimento duplo em relação à escrita das mulheres. Primeiro haverá a leitura de poemas de autoria feminina, seguido da leitura de poemas e outros textos escritos por todas elas. Na ocasião, escritoras da cidade e o público presente são convidados a tomar a palavra, dando forma a um sarau coletivo.