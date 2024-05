Mulheres: Londrina abre vagas para oficina de marketing de pós-vendas e fidelização

Na próxima segunda-feira (27), as mulheres empreendedoras de Londrina ou que tenham seus próprios negócios podem participar da oficina de Marketing de Pós-Venda e Fidelização, que será realizada a partir das 14h, na sede da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) na rua Valparaiso, 189, Parque Guanabara.





Promovida pela Sala da Mulher Empreendedora, a atividade será conduzida no COM (Centro de Oficinas para Mulheres) da SMPM e faz parte da programação do Mês das Mães.

No total, estão disponíveis 20 vagas para mulheres com idade a partir de 18 anos. As interessadas podem fazer suas inscrições, gratuitamente, pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.





A ministrante da oficina será a consultora de marketing digital, Rafaela Lorejan, que abordará técnicas para manter o cliente como foco, abrindo portas para a construção de confiança e vendas adicionais. Entre outras orientações, Lorejan explicará formas de utilizar ferramentas como as redes sociais e o WhatsApp para a pós-venda e a fidelização.





A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, explicou que o marketing pós-venda, muitas vezes negligenciado, é um elemento crucial para o sucesso de qualquer negócio.





“São ações que se estendem além da simples venda, focando na construção de relacionamentos duradouros com os clientes e na fidelização. Através de estratégias eficazes de pós-venda, as empreendedoras podem colher recompensas valiosas”, realçou.