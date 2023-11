Publicitária londrinense lança seu primeiro romance nesta sexta

Publicitária londrinense Patricia Larini lança seu primeiro romance nesta sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Londrina Cadeião; evento é gratuito e terá apresentação da trilha sonora que compõe a obra





O sonho acalentado desde a infância de ter um livro para chamar de seu finalmente tornou-se realidade para a publicitária londrinense Patricia Larini. O lançamento do seu primeiro romance “Os Náufragos” (Editora Patuá) será nesta sexta-feira (10), às 19 horas, no Sesc Londrina Cadeião. O evento, aberto ao público em geral, é gratuito e contará com apresentação musical da trilha sonora que compõe a obra, com hits nacionais e internacionais que marcaram os anos 80 – década que contextualiza a narrativa literária. O livro será comercializado a R$ 65,00.

Focado em conflitos familiares, a história se passa na década de 1980, marcada por grandes transformações sociais e políticas no Brasil e no mundo. O livro narra a história de Lucas, um garoto doce e sonhador que perde sua memória e precisa da ajuda de sua família e amigos para descobrir quem ele era até então. Mas será que cada um está sendo honesto sobre a realidade?





Nessa jornada, cada membro familiar precisa mergulhar na própria história e enfrentar suas verdades, encarar corajosamente suas falhas e descobrir quem cada um é, sem as máscaras e projeções recorrentes na tentativa de ser quem muitas vezes não somos.

Além da narração do personagem Lucas em primeira pessoa, o livro também tem um narrador onisciente (em terceira pessoa) que ajuda a apontar aspectos que o olhar de uma criança não alcança. Oscilando entre essas duas vozes, o leitor também é convidado a mergulhar em embates emocionais muitas vezes inerentes à condição humana - e mais comuns do que imaginamos. Nesse percurso, a descoberta de que a dor também pode ser um forte elo de ligação.





Resultado de uma equipe majoritariamente feminina, o livro contou com leitura crítica e consultoria editorial de Layse Barnabé de Moraes, revisão de Luciana Silvestre e projeto gráfico (capa e ilustrações) de Sarah Barbosa Soares.

“Escrever esse livro era um sonho muito antigo que se concretizou durante a pandemia. Eu sempre tive essa história como imagens, cenas, mas não tinha a narrativa, que só foi possível ser construída com o auxílio essencial da Layse Barnabé de Moraes, em um trabalho sensível muito focado em escrita e cura”, conta Patricia. “Foi um longo processo que envolveu algumas questões pessoais, mas que acabaram ganhando peso e força dentro da ficção. Estou feliz e tranquila com o resultado e acredito que as pessoas irão se emocionar com essa história, que é de superação também”, afirma a autora.





“Foi um trabalho muito intenso e emocionante auxiliar a Patricia nesse processo de desenvolvimento da escrita. É preciso ter muito fôlego para escrever um romance, que é o gênero literário mais extenso, com coerência, coesão e verdade. E ela conseguiu entregar um livro de estreia muito maduro”, destaca Layse Barnabé de Moraes, que é jornalista e doutora em Estudos Literários.

Vale destacar a proposta diferenciada da autora em costurar a sua narrativa com referências musicais que marcaram os anos 80: nas páginas do livro o leitor irá se deparar com códigos de QR Code pelos quais poderá acessar pelo celular as músicas que marcam determinadas “cenas literárias”.





No dia do lançamento, o público poderá conferir a maioria das 17 músicas que compõem a playlist do livro em performance musical do Gabriel Souza Trio, formado por Elthon Dias (bateria), Gabriel Souza (guitarra e voz) e Diogo Burca (contrabaixo e voz). Entre os destaques da noite, clássicos nacionais como “Clube da Esquina Nº 2” (Milton Nascimento) e “Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos” (Caetano Veloso), além dos hits internacionais “Stairway to Heaven” (Led Zeppelin), “Heroes” (David Bowie) e “Rise” (Eddie Vedder). (Com Assessoria de Imprensa/Ana Paula Nascimento)

Serviço:

Lançamento do livro “Os Náufragos” (Editora Patuá), de Patricia Larini.

Quando: 10/11 (sexta-feira), às 19 horas.

Onde: Sesc Londrina Cadeião (Rua Sergipe, 52), em Londrina.

Quanto: A entrada é franca. O livro será vendido no local a R$ 65,00. A publicação também pode ser adquirida pelo site www.editorapatua.com.br ou solicitado pelo e-mail patricialarin[email protected] ou pelo perfil do Instagram @patinha.larini.