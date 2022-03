Maíra Cardi fala em traição de Jade Picon com ex-namorado

Maira Cardi, 38, colocou em evidência uma suposta traição que a influenciadora Jade Picon teria cometido enquanto namorava João Guilherme. O casal esteve junto por três anos e terminou em agosto de 2021.

A esposa de Arthur Aguiar fez o comentário em resposta a um vídeo publicado no Instagram, no qual Jade diz aos amigos do BBB 22 que pensou em usar os problemas que Arthur teve antes de entrar no reality -como as traições dele durante os primeiros anos de casamento com Cardi- no Jogo da Discórdia, mas desistiu.

"Eu relevo muita coisa que ela diz porque ela é uma menina e tem muito o que aprender! Mas a verdade é que aprendemos errando e infelizmente ela vai aprender quebrando a cara e caindo mesmo! Arthur teve os erros dele e isso não é segredo para ninguém, aprendeu com os erros e tem se mostrado um ser humano em evolução incrível, tem sido exemplo para muitas pessoas", disse Cardi no comentário.



E continuou: "O jogo precisa ser analisado com o acontece lá dentro, eles ainda não foram arrebatados por Deus e lá não é o veredito eterno, aqui fora a vida não é um jogo e só cabe aos envolvidos nela decidir o que fazer [...] Quando a gente tem telhado de vidro a gente não aponta um dedo para o outro porque 4 se voltam para nós! O Brasil inteiro comenta da traição da moça com sei lá quem! Então é bom que o jogo dela fique lá dentro e aqui fora ela possa seguir a vida dela feliz deixando o Rei que mora na barriga dela lá dentro casa".



Emparedados na semana, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio, na noite desta terça-feira (8).

A noite de Paredão começou com Jade e Arthur já emparedados, uma vez que a sister atendeu ao Big Fone, no sábado (5). A surpresa garantia à pessoa que atendesse o telefone a ida direto para o Paredão ao lado de outra pessoa que ela indicasse.



A influenciadora escolheu levar Arthur Aguiar para o Paredão junto a ela. "Eu e você no paredão", disse a sister. Portanto, o público irá assistir ao embate entre os brothers. Já Jessilane foi indicada ao Paredão por Pedro Scooby, líder da semana.