Maringá comemora 77 anos com show de Exaltasamba: confira a programação

Na próxima quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a cidade de Maringá abre as comemorações do seu aniversário de 77 anos.





Diversas ações serão organizadas durante o dia, como a Prova Rústica Tiradentes e o Super Brincar na Rua, que terá mais de 60 atividades recreativas gratuitas, além da Parada Gastronômica e muito pagode com o show com o grupo Exaltasamba.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



PROVA RÚSTICA





A Prova Rústica Tiradentes estima levar 6 mil pessoas às ruas, em ato de celebração ao esporte e a cidade de Maringá.

Publicidade





A largada será às 8h na Avenida São Paulo (pista de fora do Parque do Ingá). Os atletas enfrentarão percurso de 10 km, passando pelas principais avenidas da cidade.





SUPER BRINCAR NA RUA

Publicidade





Para a alegria e diversão das crianças, as tradicionais brincadeiras de rua terão o seu espaço com o ′Super Brincar na Rua - Edição Especial′.





A comunidade poderá relembrar a alegria de brincadeiras tradicionais com mais de 60 atividades gratuitas, como amarelinha, elástico e chinelão. Haverá támbem com brinquedos infláveis, pula-pula, atividades esportivas e jogos de tabuleiro.

Publicidade





A ação será das 14h às 17h na Avenida Getúlio Vargas que será transformada em um lugar de diversão e brincadeiras, reforçando o direito das crianças e famílias brincarem juntas nas ruas da cidade.





PARADA GASTRONÔMICA

Publicidade





Cerca de 12 food trucks e diversas opções de comidas, lanches e bebidas também estarão disponíveis em um festival de gastronômico.





A Parada Gastronômica ocorrerá das 17h às 23h na Avenida Brasil, no trecho entre a Avenida Duque de Caxias e a Avenida Getúlio Vargas.

Publicidade





GRUPO EXALTASAMBA





As comemorações do aniversário de Maringá também serão embaladas por muito pagode com o show gratuito do grupo Exaltasamba, encerrando o dia de comemorações.

Publicidade





O show acontece partir das 19h, no cruzamento das avenidas Brasil e Getúlio Vargas.





AGENDA COMPLETA





8h - Prova Rústica Tiradentes

Local: Largada na Avenida São Paulo, pista de fora do Parque do Ingá





14h às 17h - Super Brincar na Rua

Local: Avenida Getúlio Vargas





17h às 23h - Parada Gastronômica

Local: Avenida Brasil, entre Avenida Duque de Caxias e Avenida Getúlio Vargas





19h - Show do Exaltasamba

Local: Esquina da Avenida Brasil com a Avenida Getúlio Vargas