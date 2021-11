Matheus e Kauan juntam sertanejo e funk em nova música

A dupla dos irmãos Matheus e Kauan se prepara para o lançamento do DVD "Se Melhorar Estraga", o nono trabalho audiovisual da carreira. O projeto com 16 faixas inéditas deve sair em 2022, mas um single já deve começar a tocar em dezembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A faixa "Imagina a Sentada" mostrará para os fãs da dupla um lado diferente, com batidas que remetem ao funk e ao pop. "Essa minha composição é para galera já ir sentindo o que virá por aí", diz Matheus em entrevista ao F5.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O novo som da dupla pode ter o pacote completo das redes sociais, já que a dupla, em tom de brincadeira, não descarta criar coreografias. "Com essa onda do TikTok fica até difícil não ter uma dancinha em uma das faixas, não é mesmo?", brinca Matheus.





O músico ainda acrescenta que a mistura de ritmos e as inovações são algo que eles vêm explorando. "A música é uma arte que permite transitar por vários ritmos e mesclar muitos deles."





Sobre a gravação do projeto, que ocorreu em São Paulo nesta quinta-feira (25), a dupla reforça que foi tudo pensado para seus fãs, que tiveram a oportunidade de reencontrá-los em uma noite emocionante. "Estávamos com muita saudade do nosso público e poder fazer esse projeto para e com eles foi maravilhoso."

Continua depois da publicidade





Durante a apresentação, a dupla puxou alguns de seus sucessos, como "Te Assumi Pro Brasil" (2016) e "Quarta Cadeira" (2018), com o público acompanhando em coro. Era nítida a animação da dupla.





Quanto ao futuro do projeto, o músico ainda acrescenta que espera que os fãs, que não estiveram presentes na gravação, possam apreciar as 16 faixas inéditas e a homenagem à Marília Mendonça (1995-2021) no novo DVD.





Na noite do dia 25, eles relembraram o sucesso "Ser Humano ou Anjo", música do álbum "Face a Face" (2015), escrita por Marília, Maiara, Maraisa e Paula Mattos. "Essa música tem uma energia surreal, toca muito as pessoas, como tudo que a Marília sempre fez", afirmou Kauan.





A surpresa ainda contou com a gravação de uma orquestra, para tornar o momento mais especial. "A faixa é de composição dela, então fizemos questão de incluí-la neste lançamento como um tributo a ela", completou o músico. Durante a homenagem, o ambiente foi tomado de saudade e gratidão por todos terem conhecido e admirado a eterna Rainha da Sofrência.