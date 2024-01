Morte de João Carreiro foi 'fatalidade' após cirurgia que levou 12 horas, afirma médico

A morte do cantor sertanejo João Carreiro foi descrita como uma "fatalidade" pelo diretor do Hospital do Coração, Jandir Gomes, em Campo Grande, onde o músico passou por uma cirurgia cardíaca. O artista morreu no hospital na noite de quarta-feira após 12 horas de uma operação que buscava tratar um prolapso da válvula mitral.





Em coletiva de imprensa na quinta-feira, noticiada pelo portal G1, Gomes, que não foi o médico responsável pela operação, afirmou que a morte foi ocasionada por uma soma de causas. "Foi uma fatalidade, infelizmente o João entrou para a estatística de cerca de 3% de pacientes que morrem em cirurgias cardíacas", disse.

No caso, o anel da válvula mitral do artista estava calcificada e havia um prolapso com uma degeneração, algo que, diz o médico, Carreiro pode ter tido desde a infância. A maioria dos casos é assintomática.





"Prolapso é um afrouxamento da válvula (do coração), que até de 10% da população têm e precisa tratar", disse. Trata-se de uma doença estrutural, isto é, o órgão do cantor já tinha uma dilatação fora do comum.

Carreiro teve ainda uma febre reumática, que afeta a válvula do coração e complicou o quadro. Após a cirurgia, ele teve uma falência e não conseguiu retomar os batimentos normais.

