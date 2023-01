Em comemoração aos 40 anos de Sandy, confira quais as 20 músicas mais tocadas da artista no Brasil

Sandy comemora 40 anos neste sábado, dia 28. A cantora, compositora e atriz tem atualmente uma carreira musical solo, mas sua trajetória também ficou marcada pela formação de uma dupla de sucesso com o irmão Junior Lima. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um estudo sobre as composições da artista.





A música de autoria de Sandy mais tocada no Brasil nos últimos cinco anos foi “Me espera”, parceria com Tiago Iorc e Lucas. Em seguida, na segunda e terceira posições, ficaram "As quatro estações" e "Olha o que o amor me faz", respectivamente.

Publicidade

Publicidade









Uma outra curiosidade foi o levantamento dos intérpretes que mais participaram de gravações das obras musicais de Sandy e, como não poderia ser diferente, Junior Lima foi o destaque em primeiro lugar, já que ele faz parte da história da cantora e gravou as músicas da irmã.





Na segunda colocação, o duo Anavitória, seguida por Tiago Iorc, em terceiro lugar. Sandy tem 69 composições e 700 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música, formada pelo Ecad e pelas sete associações de música Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC. Nos últimos cinco anos, a cantora recebeu mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais dos segmentos de Shows, Rádio e Sonorização Ambiental.

Publicidade





Confira o ranking das músicas de autoria de Sandy mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina):





1 - Me espera - Tiago Iorc / Lucas / Sandy

Publicidade





2 - As quatro estações - Sandy / Álvaro Socci / Claudio Matta





3 - Olha o que o amor me faz - (incidental: all by myself) Eric Carmen / Sandy / Sergei Rachmaninoff / Feio

Publicidade





4 - Pra me refazer - Vitoria Falcão / Deco Martins / Lucas / Ana Clara Caetano / Sandy





5 - Olha o que o amor me faz - Sandy / Feio

Publicidade





6 - Eu pra você - Lucas / Sandy





7 - Areia - Mike Tulio / Guto Oliveira / Lucas / Ana Clara Caetano / Sandy

Publicidade





8 - Respirar - Lucas / Daniel Lopes / Sandy





9 - Pés cansados - Lucas / Sandy

Publicidade





10 - Aquela dos 30 - Lucas / Sandy





11 - Eu só preciso ser - Lucas / Sandy





12 - Morada - Lucas / Sandy / Tati Bernardi





13 - Encontro casual - Leonel / Nahuel Schajris Rodriguez / Sandy





14 - Nosso nó(s) - Lucas / Sandy





15 - Um dia bom um dia besta - Lucas / Juninho Bill / Sandy





16 - Você pra sempre - Sandy / Junior





17 - Escolho você - Jason Tarver / Lucas / Sandy





18 - No escuro - Lucas / Sandy





19 - Perdida e salva - Lucas / Sandy





20 - Ponto final - Lucas / Sandy / Tati Bernardi