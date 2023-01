Miley Cyrus atinge o primeiro lugar do Spotify Global com música para Liam Hemsworth

Miley Cyrus alcançou nesta segunda-feira (16) o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas do mundo no Spotify, com cerca de 10,9 milhões de reproduções com a canção "Flowers", um recado para seu ex-marido Liam Hemsworth, ator de "Jogos Vorazes" (2012) e "Conexão Perigosa" (2023).





A cantora coordenou o lançamento da música com o aniversário de 33 anos de Liam e, além disso, muitos fãs especulam que a música tenha sido escrita como uma resposta direta à canção "When I Was Your Man", de Bruno Mars. Segundo teorias, Liam Hemsworth havia dedicado a música para Miley quando eles ainda eram noivos, e a artista resolveu respondê-lo.

Enquanto Mars canta “Espero que ele lhe compre flores/ Espero que ele segure sua mão/ Que lhe dê todas as suas horas quando tiver a chance/ Que leve você a todas as festas/ Porque eu me lembro do quanto você amava dançar”, Miley canta que não precisa de ninguém além dela mesma para ser feliz.

“Eu posso comprar flores para mim mesma/ Escrever meu nome na areia/ Conversar comigo mesma por horas/ Falar coisas que você não entende/ Eu posso me levar para dançar/ E eu posso segurar minha própria mão / Sim, eu posso me amar melhor do que você pôde”, entoa Miley no refrão de Flowers.





Miley e Liam viveram um relacionamento de idas e vindas desde se conheceram no filme "A Última Música" (2010). Os dois noivaram em 2012, se separaram, reataram em 2016 e casaram em 2018. Meses depois, eles anunciaram o divórcio.



Confira o clipe oficial: