Confira quais são as músicas de Erasmo Carlos mais regravadas e reproduzidas

O cantor Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, foi um dos artistas pioneiros do rock brasileiro, deixando como legado musical mais de 750 composições próprias e mais de 700 gravações cadastradas na gestão coletiva.





Leia também: Erasmo Carlos morre aos 81 anos no Rio de Janeiro.

Publicidade

Publicidade





“Emoções”, uma parceria com Roberto Carlos, foi a música de sua autoria mais regravada até hoje. No ranking das mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil, a liderança ficou com “É preciso saber viver”, outra parceria com Roberto Carlos.





Nos últimos 10 anos, Erasmo Carlos teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádios, Shows e TVs. Seus herdeiros continuarão a receber os rendimentos por 70 anos após sua morte, como determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Publicidade

Publicidade