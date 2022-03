Recital de Piano abre a XI Mostra de Música de Câmara de Londrina

A temporada 2022 da XI Mostra de Música de Câmara, denominada “Diálogos: a Música do Brasil e do Mundo”, será aberta nesta quinta-feira (24), às 20h30, no espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211), em Londrina, com um recital de piano apresentando o premiadíssimo pianista Cristian Budu.

No programa, três grandes obras do repertório pianístico: de Villa-Lobos, Impressões Seresteiras & Festa no Sertão; de Beethoven, Sonata op. 53 “Waldstein”; e de Chopin, 24 Prelúdios, op. 28. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Cristian Budu já se apresentou em edições anteriores da Mostra de Música de Câmara e da Série Palcos Musicais. Consagrado entre os grandes nomes na nova geração da música clássica, Budu integra, junto com Nelson Freire, a ultra seleta lista “Top 50 Greatest Chopin Recordings” da revista Gramophone, que reúne apenas 50 das mais antológicas interpretações de Chopin da história. A Gramophone é uma das mais importantes publicações dedicadas a música clássica internacional.





Budu coleciona prêmios: é vencedor do Concurso Internacional Clara Haskil (2013), ganhou também prêmios como Instrumentista do Ano (2017) da APCA, Melhor Concerto do Ano (2016) no Guia da Folha, e na Gramophone entrou para as seletas listas: “Top10 Recent Beethoven Recordings” e “Top 10 Chopin Recordings”, ao lado de artistas como Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Maria João Pires, Dinu Lipatti e Murray Perahia.