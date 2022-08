'O Céu Sobre Londrina' terá sessão extra no Espaço Villa Rica

“O Céu Sobre Londrina” é o título do filme que estreia no sábado (6), no Espaço Villa Rica. A primeira sessão já está com ingressos esgotados. Com entrada gratuita, o filme será exibido em uma sessão extra, às 21 horas. Quem quiser garantir lugar no evento, pode chegar no local a partir das 20 horas apara retirar seu bilhete.



Dirigido por Adriano Garib, o média-metragem foi produzido com recursos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura de Londrina. Com roteiro escrito por Garib em parceria com Maurício Arruda Mendonça, o filme reuniu uma equipe de mais de 20 pessoas que atuam no cenário de produção audiovisual de Londrina.





“O Céu Sobre Londrina” narra um dia na vida da cidade, quando dois Anjos descem dos céus para visitá-la. A intenção das criaturas celestes é acompanhar seus habitantes, para deles cuidar e estabelecer algum tipo de contato. A ação se passa no auge da pandemia, mas a dupla de Anjos se ocupa com os cidadãos que vagam pela cidade a procura do sentido de suas vidas frente a uma crise sanitária sem precedentes. Nessa busca, eles encontram um velho professor aposentado, que olha para o passado na intenção de entender o presente, e uma jovem trabalhadora, que tenta vislumbrar o futuro frente a tantas incertezas.

E é no encontro entre o visível e o invisível (pessoas e anjos) que algumas revelações se fazem presentes, trazendo algum alento tanto a jovem quanto ao professor, e ajudando-os a ver que é preciso seguir em frente. A intenção dos realizadores do filme foi a de expressar, a seu modo lírico e cinematográfico, a humanidade de que tanto carecemos no vórtice de um tempo tão complexo e espinhoso. Em meio a perspectivas sombrias, a tamanha violência, a tanta solidão, o filme versa sobre a delicadeza do afeto e do encontro.